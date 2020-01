Domenica prossima, escursione da Bordighera: l'antico beodo, Sasso e Vallebona

Da Bordighera si percorre l'antico beodo, lungo la valle del torrente Sasso, attraversando il palmeto che rese famosa Bordighera a partire dal medioevo per il commercio delle foglie di palma per i riti religiosi, con le comunità cattoliche ed ebraiche. Si potrà inoltre ammirare lo stesso suggestivo paesaggio dipinto da Claude Monet in alcune sue tele nel 1884.

Arrivati a Sasso una breve sosta permetterà di godere sull'ampia terrazza una stupenda vista sulla Riviera fino alla Costa Azzurra, con i suoi promontori.

Il percorso prosegue su strada poi su mulattiera in ripida discesa fino al ponte in pietra sul torrente Borghetto. Si risale dal sentiero per giungere verso le 11.30 nel borgo di Vallebona, un vero scrigno di epoca medioevale.

Oltrepassata la Porta della Madonna completa di caditoia e la Porta del Cantone si è accolti dalla suggestiva piazza della Chiesa.

Si ammira U veciu campanin, il vecchio campanile, costruito fra l’XI e il XII secolo come torre di avvistamento e la Chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo martire, in stile barocco, costruita in un luogo di culto pagano e ricca di altari e opere d'arte.

Si prosegue in Piazza XX settembre, Ciassa du Latoriu, antistante il campanile, l'oratorio, il monumento ai caduti ed il Palazzo comunale: uno degli angoli più belli del paese.

Dopo una breve pausa per consumare uno spuntino, il rientro avviene in parte lungo la strada provinciale ed in parte nella stradina lungo il torrente Borghetto.

RITROVO: ore 9,00 a Bordighera Alta davanti alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena

DURATA: rientro verso le ore 13,30

QUOTA: € 5,00 (gratuito per i ragazzi fino a 18 anni)

DISLIVELLO: 250 m – sono consigliati i bastoncini per il tratto di discesa ripida verso Vallebona

NON SERVE PRENOTARE

INFO: Liguria Arte Natura di Angela Rossignoli tel. 0184 448397 - cell. 338 4536788 - mail: angela.rossignoli@gmail.com