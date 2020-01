Rocchetta Nervina: la gru è arrivata sul luogo dell'installazione, domani arrivano i primi pezzi del ponte (Foto)

E’ partita questa mattina dal luogo dove era stata parcheggiata nei giorni scorsi, la gru che verrà montata a due chilometri e mezzo da Rocchetta Nervina, sulla Provinciale 68, all’altezza del crollo della strada che, da circa un mese sta isolando il piccolo centro della Val Nervia.

Scortata dalla Polizia Provinciale è transitata senza particolari problemi fino al bivio, a pochi metri dal luogo dell’installazione. Qui, dopo qualche manovra un pochino più difficoltosa, è passata ed è arrivata a destinazione. Ora verrà sistemata sul basamento di cemento che è stato costruito lavorando anche nei giorni festivi e, già domani arriveranno i primi pezzi del ponte.

Ovviamente ci vorrà un po’ di tempo affinchè la gru venga innalzata, ma c’è ottimismo per l’installazione del ponte e, seppur con qualche ritardo dovuto al maltempo di fine 2019, a questo punto dovrebbe essere rispettata la data del 10 gennaio, per il primo ‘passaggio’ verso Rocchetta. Per i residenti ed i commercianti del piccolo centro finalmente la luce alla fine del tunnel, dopo giorni difficili ma nei quali non è mai mancata la fiducia.

Da evidenziare come il lavoro svolto alacremente dagli operai delle ditte interessate non si è praticamente mai fermato, se non proprio nei giorni clou delle feste (Natale, Santo Stefano e Capodanno). Un plauso alle squadre che hanno operato, insieme ai tecnici della Provincia per un lavoro che, seppur ancora da terminare, è sicuramente importante per l’economia della valle.