Diano Marina: timori per un presunto crollo di calcinacci da una galleria ma è stato un camion a provocarlo

Dopo il crollo sulla A26 Genova-Gravellona di alcuni giorni fa ha creato purtroppo anche la psicosi per chi viaggia in autostrada. Qualche minuto fa, infatti, molti automobilisti hanno segnalato una presunta caduta di calcinacci da una galleria tra San Bartolomeo al Mare ed Imperia Est, all’altezza di Diano Marina.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 9, quando un camion ha urtato il marciapiede della galleria, strisciando contro la volta della stessa e facendo finire a terra dei calcinacci. Il conducente, finito contro la parte della galleria per cause ancora in via d’accertamento, si è fermato sulla piazzola successiva ed ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici e gli operai della A10 insieme alla Polizia Stradale.

Il traffico sta procedendo regolarmente anche se con qualche rallentamento per consentire la pulizia sulla carreggiata. Fortunatamente, quindi, non si è trattato di un crollo ma di un incidente che, per fortuna, non ha coinvolto altri mezzi e non ha provocato feriti.