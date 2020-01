Venerdì il concerto finale dello Studio Sanremo Musica 2000

Venerdì 3 gennaio dalle ore 17 alle ore 19 sul palco in via Matteotti, incrocio via Corradi, lo Studio Sanremo Musica 2000 terrà il suo concerto finale della Season’s Greetings.



I nove concerti dei giovani artisti che hanno costellato questo magico periodo sotto la direzione artistica della Prof. Erica Martini, hanno registrato grande affluenza di pubblico e riscontrato particolare successo.



“Un grazie all’amministrazione comunale per essere riuscita a creare un momento che verrà assolutamente ricordato tra gli avvenimenti significativi della nostra città.



Gli artisti sono carichi ed entusiasti, le emozioni, come di consueto, non mancheranno.

Vi aspettiamo numerosi, come nei precedenti concerti, per assaporare insieme questo gran finale”, spiegano gli organizzatori.