Turismo, le lunghe code in autostrada non hanno scoraggiato i turisti, Pilati: "Impensabile, ma è andata bene"

“Era impensabile, ma a Capodanno è andata bene”. Parola di Americo Pilati, presidente dell’Unione Regionale Ligure Albergatori e Turismo, che commenta il dato su presenze e arrivi in provincia di Imperia, con particolare riguardo al golfo dianese.



“Siamo abbastanza soddisfatti, mancano le prenotazioni che di solito arrivavano per l’Epifania, ma nonostante questo posso dire che i turisti amano questa terra e non ci hanno abbandonati, avventurandosi ugualmente in autostrada”.



Le lunghe code in autostrada per le chiusure dell’A6, dove è crollato un viadotto, e dell’A26, dove nei giorni scorsi erano caduti calcinacci in una galleria, per Pilati non hanno scoraggiato i turisti, disposti a sottoporsi anche a una dozzina di ore di coda.



“I nostri sforzi per accogliere i turisti sono stati ripagati, - continua Pilati - certo è che le notizie continuano a essere allarmanti, e questo ci preoccupa parecchio, possono essere un boomerang per l’intera regione. Speriamo che arrivino messaggi rassicuranti, per esempio sulla riparazione del viadotto in A6 entro Pasqua, così da non danneggiare la stagione primaverile e quella estiva”.



Pilati riserva una stoccata anche alla politica. “Ho sempre lamentato la carenza di infrastrutture, ma mai avrei pensato a una cosa del genere. Ancora oggi si segnalavano code di dodici chilometri per la chiusura dell’A26. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno dico meno male che tutto questo è successo d’inverno, ma il futuro purtroppo non è roseo. Da anni noi albergatori sosteniamo che la A10 non basta, occorre la Albenga-Carcare-Predosa. Questi sono i mali dei nostri amministratori regionali e locali, e forse anche nostri per non aver manifestato con la giusta decisione la necessità di nuove infrastrutture, senza le quali la situazione sarà ben dura da sostenere”.



“Noi ci mettiamo anima e passione, nella speranza che chi di dovere si dia una mossa e faccia qualcosa, a partire dall’abbellimento e dalla manutenzione delle nostre città”, conclude.