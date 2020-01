Sanremo: saldi 'anticipati' in alcuni negozi del centro, controlli della Municipale e tre sanzioni da 1.032 euro (Foto)

Sono scattati il 31 dicembre scorso e si sono acuiti quest’oggi, da parte della Polizia Municipale, i controlli ai saldi ‘anticipati’ da parte di alcuni negozi del centro di Sanremo. L’attività è stata svolta nelle via commerciali della città dei fiori, dove purtroppo alcuni negozi hanno avviato le svendite con gli sconti, prima dei saldi veri e propri, che devono forzatamente partire sabato, in tutta la regione.

Le verifiche sono state fatte negozio per negozio con gli agenti che hanno anche scattato diverse fotografie per accertare le violazioni. Come capita spesso anche in altri momenti dell’anno, alcuni negozi praticano gli sconti da ‘saldi’ prima del periodo previsto con qualche mascheramento come ad esempio le vendite ‘private’ con l’ausilio delle fidelity card. Ma, anche in questo caso non sono sconti permessi dalla Legge.

Gli agenti della Municipale controlleranno anche domani che non vengano fatte violazioni mentre, fino ad ora non si sono registrate grosse irregolarità a Sanremo. Nel corso di questi due giorni di verifiche, infatti, sono stati elevati tre verbali da 1.032 euro, ad altrettanti negozi che palesemente scontavano i prodotti, senza attendere i veri saldi.

Proprio in tema di svendite c’è grande attesa tra i commercianti, ma anche tra i clienti, per sabato prossimo. Tra l’altro proprio sabato e domenica (visto che l’Epifania cade di lunedì) sono attese vendite importanti a Sanremo, dove sono presenti ancora molti turisti ed altri sono attesi per il weekend della Befana. Potrebbe essere una buona boccata d’ossigeno, dopo un dicembre non eccezionale, nel quale i clienti si ‘trattengono’ proprio in funzione dei saldi.

(Foto di Tonino Bonomo)