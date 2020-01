Sanremo: bollette Tari da pagare in poche ore a mancato rinnovo a Junker, proteste di molti cittadini

Non è passato inosservato da parte di residenti e proprietari di seconde case a Sanremo, l’invio delle cartelle della Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani, tra Natale e Capodanno.

Non è tanto l’invio in un periodo festaiolo ad aver fatto arrabbiare alcuni contribuenti, quando l’eccessiva vicinanza tra l’arrivo delle bollette e la loro scadenza, ovvero il 1° gennaio. Gli utenti hanno cominciato a ricevere le cartelle tra il 27 ed il 28 dicembre ma alcuni se le sono trovate nella buca delle lettere addirittura il 30 (alcuni addirittura non le hanno ricevute). Quindi con un tempo di pagamento, per evitare di incorrere in sanzioni, di pochissime ore.

Abbiamo chiesto lumi in Comune e ci è stato risposto che l’invio delle cartelle avviene dopo l’approvazione del bilancio e, quindi, non può avvenire prima di quella data. Forse, per il prossimo anno, consigliamo a palazzo Bellevue di allungare i tempi di scadenza, magari arrivando almeno al 15 gennaio, in modo da dare un tempo maggiore ai contribuenti, per il pagamento.

E, sempre in tema di rifiuti non è passato inosservato nemmeno il mancato rinnovo dell’adesione del Comune matuziano ai servizi di ‘Junker’ l’apprezzata applicazione per cellulari e tablet, che aiuta i cittadini nel conferimento con il ‘porta a porta’. L’applicazione, infatti, consente di scoprire come e quando devono essere conferiti i rifiuti ed avvisa anche il momento in cui devono essere lasciati nelle zone apposite.

Ci si augura ovviamente che il mancato rinnovo sia da addebitare ad un disguido, visto che il servizio è stato particolarmente apprezzato da molti e consente di evitare errori.