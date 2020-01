Sanremo: anche quest'anno il 'tormentone' camper, invasione a Pian di Poma ma non più in centro (Foto)

E’ il tormentone di ogni anno, solitamente durante le feste di Natale e quelle di Pasqua. Stiamo parlando della sosta selvaggia dei camper a Sanremo. Le cosiddette ‘case viaggianti’, tanto odiate da molti secondo i quali non fanno turismo, quest’anno si sono ritrovate quasi tutte a Pian di Poma.

Premesso che anche i camperisti svolgono la loro parte nel portare turismo nelle città (forse non alla stessa stregua di chi va in albergo), come si può vedere dalle foto e grazie all’opera svolta negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale, non hanno invaso il centro della città come accadeva spesso sul lungomare Calvino o, peggio ancora, nelle zone riservate ai parcheggi a pagamento.

Quest’anno la quasi totalità dei camper hanno parcheggiato attorno all’area sportiva di Pian di Poma e, anche se non sono uno spettacolo che migliora la ‘skyline’ della città, non è che diano particolarmente fastidio. Sperando, ovviamente, che alla loro partenza non lascino immondizia o ‘regalini’ di vario genere.

Intanto dal Comune confermano che si sta lavorando alla realizzazione del cosiddetto ‘Green park’, ovvero l’area camper nella zona a mare di Pian di Poma, in un luogo che si andrà ad integrare con il futuro palazzetto dello sport. Nei mesi scorsi il titolare del vicino camping ‘Villaggio dei Fiori’, aveva presentato un progetto per la realizzazione dell’area camper, che verrà dotata di servizi ed aree verdi.

Sanremo vuole dare un punto di riferimento moderno, eco friendly e attrezzato per chi sceglie la vacanza in camper, categoria non molto amata dagli esercenti del centro, ma molto presente specie nel mondo turistico del centro e nord Europa.

E così in questi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato la gara che assegnerà sia la progettazione che la realizzazione e la successiva gestione del ‘Green Park’. Un progetto che ammonta a oltre due milioni di euro (2 milione 664 mila euro, per la precisione) e che, come è ormai marchio di fabbrica dell’amministrazione Biancheri, sarà realizzato in project financing.

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza ma, sicuramente, la cosa più importante riguarda il fatto che quest’anno non c’è stato parcheggio selvaggio dei camper nella zona centrale della città. Ora c’è da sperare che la nuova area a loro dedicata possa essere allestita al più presto, sicuramente dopo il palazzetto dello sport, altra opera fondamentale per Sanremo.