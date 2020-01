In un anno 100 pacchetti nascita consegnati a Taggia: un bilancio positivo per una comunità che cresce

Sono un centinaio i pacchetti nascita consegnati nel 2019 dal Comune di Taggia. Tra pochi giorni compierà un anno il servizio comunale pensato per salutare l’arrivo dei nuovi nati nelle famiglie tabiesi.



L’iniziativa è nata con la collaborazione di numerose aziende locali che hanno sposato le finalità di questo progetto. Grazie ai prodotti messi a disposizione dalle attività, i genitori ricevono, dal Comune, lo stretto indispensabile per iniziare a prendersi cura del neonato.



Il regalo dei pacchetti nascita fa parte delle agevolazioni dedicate alle famiglie. Infatti, in questi anni, il Comune ha dimostrato una sensibilità concreta mettendo a disposizione a chi ne fa richiesta, anche l'esenzione dal pagamento dei posteggi, collegati all’arrivo di un neonato nella famiglia. Infatti, grazie ai contrassegni ‘parcheggio rosa’ e ‘parcheggio bimbo’, le famiglie possono non pagare il posteggio sulle strisce blu, per due ore al giorno; il primo è rivolto alle future mamme, quindi comprendo dall’inizio della gravidanza fino alla nascita ed il secondo, per i neo genitori, dal momento della nascita fino al compimento dei due anni di vita.



Dal punto di vista del Comune il bilancio su questi servizi è più che positivo. I cittadini che hanno presentato richiesta in questi mesi hanno dimostrato di cogliere lo spirito di questi doni pensati per dimostrare vicinanza e compartecipazione in un momento di felicità per una famiglia ed una comunità che crescono.