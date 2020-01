Imperia: al via mercoledì prossimo i corsi per diventare volontari della Croce Rossa Italiana

Mercoledì 8 gennaio, nella sede della Croce Rossa Italiana di Imperia in via Trento 3, si terrà la presentazione del corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato di Imperia.

Seguiranno al corso dieci lezioni teorico-pratiche che permetteranno di approcciarsi al mondo della Croce Rossa: verranno trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario e di Primo Soccorso.

Terminato il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana sarà possibile scegliere se continuare nell'attività con la Croce Rossa frequentando eventuali corsi di approfondimento in base alle attività che si desiderano svolgere. Per l'iscrizione consultare il sito www.cri-imperia.it/ oppure si possono contattare: la mail a imperia@cri.it o i numeri 339 5914942 e 333 2106079.