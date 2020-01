Bordighera: una zona a traffico limitato ed una zona pedonale in via Circonvallazione nel centro storico

La Giunta di Bordighera, vista la necessità evidenziata dalla Polizia Municipale di ridefinire la circolazione nel centro storico, ha deciso di istituire un’area pedonale all’interno di via Circonvallazione ed una Ztl nel tratto compreso tra via al Capo e via Belvedere, in modo da poter garantire l’incolumità dei cittadini e consentire una migliore vivibilità nel centro storico della città delle palme.

Il progetto costerà 20mila euro che saranno necessari per la creazione della Ztl, con la posa di un portale collegato con il Comando della Polizia Municipale.