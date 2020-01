Bordighera: lavori antisismici alle scuole ed al cimitero di Arziglia approvati dalla Giunta nell'ultima seduta del 2019

E’ stato approvato dalla Giunta di Bordighera il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di riduzione del rischio sismico (lotto 2) alla scuola ‘De Amicis-Ruffini’ in via Pelloux, che costeranno 2 milioni e 780mila euro. Il progetto è stato finanziato nel 2017 dalla Regione.

Sempre in tema di sicurezza la Giunta bordigotta ha approvato il progetto per le opere che serviranno a ridurre il rischio dopo il parziale crollo di un muro al cimitero di Arziglia. In questo caso i lavori costeranno 6.500 euro.