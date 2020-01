Bordighera: dopo Villefranche sur Mer e Neckarsulm l'Amministrazione punta ad un gemellaggio nel Regno Unito

Con la vocazione turistica di Bordighera e della connessa necessità di potenziare e catturare, quanto più possibile, l'attenzione di turisti italiani e stranieri, la Giunta comunale della città delle palme ha dato mandato al Sindaco per un nuovo gemellaggio, questa volta con una città britannica.

L'istituto del gemellaggio, se ben orientato e attuato, può ben contribuire ad ampliare la platea dell'utenza turistica straniera, a favore dei servizi, degli operatori e delle strutture turistico ricettive del territorio, accompagnandolo da opportuni interventi pubblicitari e promozionali, insieme allo scambio ed alla cooperazione reciproca su varie tematiche.

Al momento Bordighera ha già due gemellaggi attivi, quello con Villefranche sur Mer (in Francia) e Neckarsulm (in Germania) ed oggi è intenzionata a cercare un altro gemellaggio, questa volta nel Regno Unito, il paese più interessante dove verificare l'esistenza di una eventuale realtà comunale straniera, tenuto peraltro conto delle ancora presenti testimonianze culturali, storiche, religiose e sportive (primo impianto tennistico in Italia), che confermano i trascorsi britannici a Bordighera, a fine '800 e inizio '900.

Il Sindaco Ingenito ha, tra l’altro, già confermato di avere in mente alcune città del Regno Unito e, a breve, si attiverà con le Istituzioni competenti.