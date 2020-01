Arma di Taggia: sarà la Zanotto Marco Srl di Sanremo la ditta che realizzerà il nuovo parcheggio della 'Buca delle Palme'

Sarà la ditta Zanotto Marco Srl di Sanremo a procedere alla realizzazione dei lavori per il parcheggio della 'Buca delle Palme' ad Arma di Taggia. La conferma è arrivata in questi giorni, al termine degli approfondimenti richiesti dall'ufficio tecnico dopo l'apertura delle offerte arrivate per ottenere l'appalto dei lavori.



In prima battuta, la vincitrice era stata la genovese 'Verzì Costruzioni' presentando un'offerta con ribasso di oltre il 25.6%. Ai sensi delle normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” il Comune ha chiesto di conoscere dove andassero ad incidere le voci a ribasso rispetto al progetto ed al preventivo che faceva da base d'asta. In quest'ultima fase, la ditta genovese non ha presentato la relazione giustificativa richiesta e così è stata interpellata la seconda impresa in lista, risultata poi vincitrice.



A sua volta anche la ditta sanremese aveva presentato un'offerta 'anomala' con ribasso del 25.1% ma in questo caso è stato motivato il quadro di risparmio. Pertanto è stato disposto l'affidamento dei lavori che, comprensivo di iva ed oneri per la sicurezza, sarà di 501.808,97 euro, rispetto ai previsti 659.703,89 euro.



Il progetto per il nuovo viale delle Palme porta la firma dello Studio Tecnico di Ingegneria De Silvestri Tiziano di San Lorenzo al Mare e dello Studio di Architettura Gambin Guido di Sanremo. L'amministrazione comunale con la nuova 'buca delle palme' punta a ridefinire l'attuale parcheggio mettendo fine ad alcune annose problematiche: dagli asfalti ammalorati alla regimentazione delle acque bianche, passando per la vegetazione cresciuta a dismisura e chiudendo con i locali che una volta ospitavano negozi che rimarranno in uso al Comune come magazzini.



L'opera prevede soprattutto la nascita di una struttura a piastre che si eleverà dal livello del viale creando nuovi posteggi. Tra il piano sottostrada e quello nuovo il parcheggio raggiungerà una capienza complessiva di almeno 130 posti auto.Sulla gestione del posteggio, il Comune in più occasioni ha ribadito l'intenzione di mantenere gratuiti i parcheggi già presenti nella 'buca'. Discorso diverso invece per i parcheggi che nasceranno grazie alla nuova struttura: saranno a rotazione, tramite ticket di pagamento, con accesso regolamento attraverso un sistema automatizzato con sbarra, così come avviene già nel park delle Torri di Colombo. Tempi previsti per la realizzazione? L'amministrazione comunale punta ad una partenza entro i prossimi giorni per restituire il parcheggio alla comunità in tempo per l'inizio della prossima stagione estiva.