Sanremo 'vince' a Capodanno: Sindoni "Grande atmosfera", Di Baldassarre "10 alla città ma zero alle autostrade"

Va in archivio con un successo senza precedenti il Capodanno di Sanremo. Tra Natale e ieri si registrano solo reazioni positive ad eccezione ovviamente dei problemi sulle autostrade. Ma, fortunatamente, quanto organizzato dall’Amministrazione e dagli operatori commerciali, ha creato un’atmosfera unica in città, trovando il consenso dei turisti.

“Ho percepito una bella atmosfera ed una grande positività con una città in festa in ogni angolo. Dopo alcuni giorni di gravi problemi, che abbiamo vissuto con il maltempo, ieri ho visto la grande voglia di tutti nel far festa”. Queste le dichiarazioni di Alessandro Sindoni, che ha commentato in modo entusiastico il Capodanno a Sanremo. Grande soddisfazione dal vice Sindaco anche per lo spettacolo di Pian di Nave: “Abbiamo lanciato una sfida con ‘Masters of Magic’ ed abbiamo pensato alle famiglie per uno spettacolo davvero diverso. Ho visto il nonno con il nipote, i giovani e tutti contenti”. Allo spettacolo c’erano almeno 2.500 spettatori, ma molti hanno girato attorno a Pian di Nave per una notte davvero speciale in tutta la città, dove si sono mosse decine di migliaia di persone.

Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio, è altamente soddisfatto del Capodanno anche se rimane dispiaciuto per le code che i turisti hanno dovuto sopportare: “Dispiace perché poteva essere un Capodanno da ‘super record’ se non ci fosse stato il problema delle autostrade. La città era pronta ed organizzata con l’Amministrazione e le associazioni per un calendario pregno in tutte le vie. C’era una euforia ed una magia davvero straordinaria e dispiace che il problema viario sulle autostrade abbia inciso in modo pesante. Vorrei ringraziare gli imprenditori, che come sempre si sono distinti nella loro professionalità, offrendo vetrine colorate ed addobbi, consentendo che la città fosse più bella del solito”.

Dall’euforia per le feste di fine anno, che sembra possano andare avanti sempre con numeri positivi a Sanremo, c’è il timore che i problemi sulle autostrade possano creare una vera e propria psicosi tra la gente: “Al termine del Capodanno voglio dare un ’10’ alla città ed uno ‘zero’ al sistema viario tra Liguria e Piemonte ed ora c’è un po’ di paura per il futuro. Abbiamo registrato un Capodanno che, per la prima volta negli ultimi anni, vede un aumento di presenze nei locali e, quindi, chissà cosa poteva accadere senza i problemi autostradali”.

Di Baldassarre conclude con l’importante segnale dei turisti che, infuriati all’arrivo per le code in autostrada, hanno cambiato radicalmente umore grazie a come sono stati accolti in città: “Arrivavano tutti arrabbiati ma, poche ore dopo ed aver vissuto Sanremo a 360 gradi, hanno notato la buona organizzazione e l’atmosfera giusta, cambiando opinione. Sembrava quasi di essere tornati agli anni ’80 ma ora bisogna lavorare su questa problematica di viabilità, perché il nostro turismo vive all’80% del trasporto su ruota. Si deve fare qualcosa e al più presto”.