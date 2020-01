Sanremo: sole caldo e tanta gente per il 'Cimento Invernale', in 90 scatti il primo tuffo dell'anno (Foto e Video)

Un sole straordinario ed una temperatura che invitava decisamente a fare il bagno. Ecco come si presentava Sanremo oggi per il primo bagno in mare dell’anno.

Il ‘Cimento Invernale’ è un appuntamento ormai classico e quest’anno si è trasferito dai bagni ‘Thaiti’ ai ‘Nettuno’, ma ha accolto comunque una grande folla di aspiranti al tuffo ed anche di curiosi che hanno ammirato i temerari e che hanno goduto di un clima invidiabile.

Sono scesi in acqua in 160 circa, anche se i conti precisi degli iscritti devono ancora arrivare. Una quarantina in meno rispetto all’anno scorso, quando ci fu un vero e proprio boom di partecipanti. Un momento comunque sempre molto gradito ed organizzato dalla Canottieri Sanremo, che ha portato sulla spiaggia anche alcuni equipaggi con le imbarcazioni a remi, per dare quel classico tocco in più.

Alla fine una fetta di panettone ed una bevanda calda per tutti e poi via verso questo nuovo anno che si spera possa essere buono per tutti.