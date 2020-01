Sanremo: pubblico entusiasta ed affascinato per lo spettacolo 'Master of Magic' che ha salutato il 2020 (Foto e Video)

Non ha tradito le aspettative ‘Masters of Magic’, lo spettacolo di magia e musica che ha letteralmente ‘travolto’ le migliaia di spettatori che hanno invaso Pian di Nave, per trascorrere l’attesa per il nuovo anno in piazza, con uno show diverso dal solito ‘concertone’ di fine anno.

Evoluzioni, magia, musica e tanto coinvolgimento per due ore di spettacolo a tratti emozionante ed a tratti mozzafiato, con artisti provenienti da tutto il Mondo. Il pubblico ha riempito la piazza, per poi esplodere allo scoccare della mezzanotte, con il classico countdown ed il brindisi tutti insieme.

A fare gli auguri dal palco, oltre ai conduttori della serata, il vice Sindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni, che ha prospettato a tutti un felice 2020, dando il via allo spettacolo di fuochi d’artificio, apprezzatissimo in tutta la città, che ha poi festeggiato l’arrivo del nuovo anno per tutta la notte, in un turbinio di musica e luci tra i locali.