Sanremo: domani pomeriggio tornano a suonare in piazza Colombo i 'The Brilliant Tina Linetti’s'

Inseriti nel Calendario delle Manifestazioni Natalizie del Comune di Sanremo tornano domani, alle 17 sul palco allestito in Piazza Colombo a Sanremo, 'The Brilliant Tina Linetti’s'.

E' un gruppo sanremese che ha riscoperto con successo lo spirito più disincantato di tanta musica in voga negli anni Quaranta e Cinquanta, una musica ballabile, orecchiabile e romantica, che nacque in quegli anni di guerra quando c’era voglia di spensieratezza e che ben presto si diffuse oltreoceano e anche in Italia, dove già prima della guerra aveva vissuto la sua primavera in una forma tutta nostrana, con parole italiane.

“The Brilliant Tina Linetti’s”, tra i primi a riproporre questo genere, dal vivo trascinano il pubblico in un sorta di rito collettivo all’insegna del più sano e tonificante divertimento. Merito anche di influenze e canzoni capisaldi della tradizione italiana, in special modo partenopea.

Il gruppo ritorna proponendo il suo spettacolo “Souvenir d’Italie”, con un repertorio rivisitato e con l’inserimento di notissimi brani della canzone italiana, rivisitati in chiave Swing e Lindy-hop, un repertorio divertente e coinvolgente che farà, oltreche ballare, fare un bel salto all’indietro nel tempo.