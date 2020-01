Sanremo: domani e venerdì pomeriggio a palazzo Borea D'Olmo il concerto del 'Duo' Noris-Gallo

Domani e venerdì pomeriggio alle 17, nell’atrio di Palazzo Borea d'Olmo in via Matteotti, appuntamento con ‘Aspettando il 70° Festival di Sanremo’ insieme al ‘Duo’ dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo formato da Cristina Noris (clarinetto) e Vitaliano Gallo (chitarra).

Previsto l’omaggio a: Baglioni, Celentano, Zero, Cinquetti, Tozzi, Paoli, Modugno, Villa, Battiato, Cutugno, Pausini, Albano, De Andrè, Morandi, Ricchi e Poveri, Giorgia, Boccelli ed Il Volo.

La storia della canzone italiana viene comunemente fatta iniziare dagli storici intorno alla metà del 19° secolo, con la pubblicazione di Santa Lucia di Teodoro Cottrau ed Enrico Cossovich: pur trattandosi di una traduzione di una barcarola originariamente scritta in napoletano, questo brano appare come il primo tentativo in assoluto di armonizzare (sia dal punto di vista della melodia, sia dal punto di vista del testo) la tradizione musicale colta con quella di matrice popolare.