Imperia: l'Assessore Vassallo conferma "Un Capodanno bellissimo e pieno di gente, ma c'è l'incognita autostrade"

Imperia ha confermato ieri sera come uno spettacolo diverso dal solito concerto possa trovare il consenso del pubblico. Lo ha sottolineato l’Assessore al turismo del comune capoluogo, Simone Vassallo, intervenuto ieri in Calata Cuneo insieme al Sindaco Scajola.

“E’ stata una bella serata – ha detto - ed è stata una grande soddisfazione per come è riuscita la manifestazione. Avevamo Calata Cuneo strapiena ed anche le attività commerciali sono state soddisfatte. Una serata che è arrivata a corollario del ‘villaggio natalizio’ realizzato in collaborazione con i commercianti della zona. Gli spettacoli sono stati apprezzati dal pubblico in un contesto diverso dal solito, con i bambini felici insieme alle famiglie”.

Le giornate di festa tra Natale e Capodanno vanno in archivio positivamente per Imperia, in attesa di un lungo weekend dell’Epifania che potrà trovare conferme: “Ho visto tanta gente contenta e possiamo archiviare questo Capodanno in modo molto positivo. Abbiamo visto molti turisti nella nostra città, anche se ovviamente hanno girato molto in provincia, andando a visitare anche altre città come Sanremo e Diano Marina, ma ho visto i locali pieni e questo è sicuramente molto importante. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato nello spettacolo e gli artisti che hanno intrattenuto il pubblico con uno spettacolo molto particolare”.

Unico neo, ovviamente, il problema viario sulle autostrade: “E’ certamente un problema – ha terminato Vassallo - che deve essere risolto e dobbiamo tutti lavorare per trovare una soluzione. Il Capodanno sulla riviera di Ponente è stato un successo, a conferma che la nostra provincia attrae i turisti, ma questi non possono trascorrere ore in macchina per arrivare da noi”.