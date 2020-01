Imperia: Capodanno 2020, oltre mille persone hanno partecipato in Calata Cuneo ad 'Imperia Circus Countdown' (Foto e Video)

Oltre mille persone hanno atteso il 2020 ad Imperia Oneglia, hanno atteso la mezzanotte in piazza, seguendo lo spettacolo 'Imperia Circus Countdown', allestito in Calata Cuneo per il Capodanno.

Dalle 22, nei pressi di Banchina Aicardi, si sono tenute esibizioni di trampolieri e sono stati organizzati entusiasmanti spettacoli di magia ed equilibrismo. A margine dei diversi spettacoli, inoltre, sono stati allestiti vari laboratori per bambini.

La serata è stata animata da El Gato DJ, autore e cantante del tormentone internazionale 'Mueve la colita', che ha fatto ballare grandi e piccoli al ritmo della sua musica latino-americana. Le attrazioni e le animazioni musicali sono stati a cura di Fem Spettacoli.

A mezzanotte gli auguri del Sindaco Scajola e poi tanta musica e divertimento nelle vie e nelle piazze della città.