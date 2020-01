Bordighera: Capodanno in piazza, esperimento riuscitissimo e tanto divertimento (Foto e Video)

Straordinario successo per il Capodanno 2020 a Bordighera. In tanti, tra residenti e turisti, hanno scelto di aspettare la mezzanotte e fare il brindisi per il 2020 nella location scelta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, in piazza di fronte al Mercato Coperto.

Musica e tanto divertimento hanno coinvolto il pubblico e, allo scoccare della mezzanotte, è stato direttamente il Sindaco Vittorio Ingenito, attorniato da buona parte dell’Amministrazione, ha stappare la bottiglia per fare gli auguri per l’anno nuovo.

Per Bordighera è stata una esperienza nuova, quella del Capodanno in piazza, che è risultata perfettamente riuscita, grazie al gradimento del pubblico. Un’idea che, sicuramente, verrà replicata e se possibile migliorata ancora, il prossimo anno.