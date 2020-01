Ordinanza anti 'botti' a Ventimiglia ma in pochi la rispettano: anche stanotte petardi e fuochi in città

Come è successo in molte altre città, a Ventimiglia l’ordinanza anti ‘botti’, questa notte non è stata rispettata. Si tratta, purtroppo, di ordinanze che sono impossibili da far rispettare, visto che servirebbe un servizio d’ordine e controlli della Polizia Municipale e delle altre forze assolutamente improponibile.

E così ieri, come in tutte le città, allo scoccare della mezzanotte (ma non solo) si sono registrati i classici spettacoli pirotecnici ‘casalinghi’ che, fortunatamente, non hanno provocato feriti come accaduto invece in altre zone d’Italia. E’ ovviamente ora si scatenerà il dibattito, anche perché l’ordinanza del Comune è stata resa ‘perpetua’ anche per i prossimi anni, nel periodo natalizio.

Il problema vero è che spetta ai cittadini avere il proprio senso civico (un po’ come dovrebbe accadere per la raccolta differenziata) nell’evitare lo sparo di petardi e fuochi d’artificio, nel rispetto degli altri e degli animali, i primi ad essere impauriti dai ‘botti’. Dal canto suo poco può fare l’Amministrazione ventimigliese come nulla possono fare anche le altre. Quindi l’unica cosa che possiamo raccomandare è il buon senso, che risulta spesso scarso tra la gente, non solo ventimigliese.