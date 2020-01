Notte di Capodanno tranquilla in provincia: alcuni soccorsi per qualche ubriaco ed un piccolo incendio a Taggia

E’ stata una notte di Capodanno assolutamente tranquilla, quella appena trascorsa nella nostra provincia. Limitati gli interventi di Vigili del Fuoco, 118 e forze dell’ordine.

Qualche intervento da parte del servizio sanitario per soccorrere alcune persone che avevano alzato un po’ troppo il gomito ma, fortunatamente, è stata una notte solo di festa e senza fortunatamente registrare incidenti o fatti di grave entità.

Il personale medico del 118 è dovuto intervenire una decina di volta per aiutare alcuni giovani in difficoltà perché avevano bevuto troppo ed i Vigili del Fuoco hanno svolto qualche intervento, per fortuna di poco conto.

L’unico degno di nota, quello avvenuto intorno a mezzanotte nella zona tra Arma e Taggia, dietro il fabbricato che ospita l’Asta del Mobile e l’ipermercato Zaly. Un principio di incendio si è registrato sul tetto di un capannone, probabilmente per un petardo lanciato da una abitazione vicina. I pompieri hanno spento le fiamme è la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

Un Capodanno sereno quindi, decisamente più sobrio rispetto a quanto avvenuto in altre zone d’Italia, visto che ad Ascoli si è registrata una vittima ed a Napoli 12 feriti.