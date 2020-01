Sanremo: il 2020 dei Deplasticati inizia con una pulizia delle aiuole della movida e del prato di Santa Tecla

Come hanno iniziato il 2020 i ‘Deplasticati’ di Sanremo? Ovviamente con una pulizia straordinaria delle aiuole a lato della ciclabile e del prato di Santa Tecla, lì dove fino a poche ore prima si è festeggiato il Capodanno.

Numerosi i volontari che questa mattina hanno risposto alla chiamata portando avanti lo stesso spirito di iniziativa e di amore per l’ambiente che nel 2019 ha visto il gruppo protagonista di tantissimi interventi di pulizia dei luoghi pubblici matuziani e non, invasi da mozziconi di sigaretta e rifiuti vari lasciati a terra.

Se le aiuole della ciclabile erano abbastanza pulite, grazie al passaggio preventivo di qualcuno a ‘fine festa’ non si può dire altrettanto del prato di Santa Tecla. Oltre un migliaio i residui di petardi e rifiuti vari raccolti questa mattina dai deplasticati. La spazzatura è stata raccolta e differenziata. Il tutto in diverse ore di intervento. Ancora una volta un bel segnale per iniziare nel modo migliore il nuovo anno.