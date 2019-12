Il bilancio del 2019 dei Sindaci: Ventimiglia, Scullino "Stiamo lavorando alla riorganizzazione del Comune" (Video)

E’ tornato alla guida del Comune di Ventimiglia con le elezioni amministrative di fine maggio, dopo alcuni anni di assenza dalla vita politica per le note vicende. Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, traccia un bilancio dei primi 6 mesi di Amministrazione a Ventimiglia

“Sono stati 6 mesi molto intensi – ha detto - quelli vissuti quest’anno al nostro rientro in Comune. Soprattutto per la riorganizzazione della macchina comunale, dove abbiamo trovato delle eccellenze ed abbiamo fatto degli spostamenti. Ognuno ha il suo programma amministrativo ed anche noi lavoriamo a nostro modo. Io dopo aver fatto per 50 anni l’imprenditore ho deciso di mettere un po’ di meritocrazia all’interno del Comune”.

“Ci sono molti dipendenti – prosegue Scullino - che si stanno dando da far ed i primi frutti cominciano ad arrivare. Sono frutti importanti perchè, quando la burocrazia funziona, va bene anche la macchina comunale con la soluzione dei problemi. Noi diamo gli indirizzi ed i funzionari e dirigenti si stanno impegnando per portare avanti le nostre aspettative che sono quelle della città di Ventimiglia. Lo facciamo con particolare attenzione e con grande senso di responsabilità”.