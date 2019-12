Il bilancio del 2019 dei Sindaci: Pieve di Teco, Alessandri "E' stato un buon 2019 rovinato dal maltempo di fine anno" (Video)

Anche la Valle Arroscia fa il punto della situazione alla fine del 2019 e, purtroppo, tra luci ed ombre deve fare soprattutto i conti con i problemi derivanti dal maltempo che ha colpito la zona soprattutto alla fine dell’anno. Negli occhi di tutti ci sono sempre le immagini di Rezzo che, tre anni dopo la frana di Lavina, ha dovuto fare i conti con quella di Cenova.

Il Sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, traccia un bilancio sia per la sua città che per tutta la valle: “E’ un 2019 che non finisce benissimo con i gravi problemi causati dal maltempo, ma devo dire che è stato un anno tra luci ed ombre, arrivate alla fine. E’ stato anche un anno produttivo, con l’Amministrazione che ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo, dopo le prime difficoltà derivate dai nuovi innesti”.

Alessandri è anche ottimista per quanto è stato comunque fatto: “Molte anche le cose portate a termine nel corso dell’anno. Ora siamo nuovamente di fronte a questo sciagurato maltempo, che ha creato gravi problemi a tutta la Valle Arroscia ed in particolare a Pieve di Teco e Rezzo. L’augurio è quello di vedere aperti al più presto tutti i cantieri, con le somme urgenze coperte dallo Stato e dalla Regione, per poter almeno riparare subito i danni e garantire l’efficienza delle infrastrutture danneggiate dal maltempo”.