Sanremo: tutto pronto in Pian di Nave per lo spettacolo 'Masters of Magic', intervista al direttore artistico (Video)

Tutto pronto, in Pian di Nave a Sanremo, per il grande spettacolo di magia ‘Masters of Magic’ che per quest’anno prenderà il posto del ‘concertone’ di Capodanno. Un modo diverso per attendere la mezzanotte ma che, per chi lo ha già ammirato in altre città, è un qualcosa di straordinario per grandi e piccini. Uno spettacolo a misura di famiglia per attendere la mezzanotte insieme.

Lo spettacolo verrà proposto nella classica location di Pian di Nave e farà diventare Sanremo, come lo scorso anno Torino, la capitale mondiale della magia. Sotto la direzione artistica di Walter Rolfo e la direzione di Marco Losito, per oltre 2 ore si potrà godere di uno show con 30 artisti internazionali, che a Torino è stato ammirato da 15mila persone.

Marco Losito ci spiega la filosofia di ‘Masters of Magic’: “Stiamo reinterpretando il concetto di Capodanno con la magia che diventa un linguaggio per gli spettatori e la traduciamo in emozione. Qui a Sanremo uniremo la musica e la magia, un connubio molto forte, come quello di Nada che verrà riprodotto e che ha vinto giovanissima il Festival con una maga che aveva predetto il suo successo. Noi siamo leader mondiali negli spettacoli della magia e, dal 2008 spingiamo un nuovo concetto di entertainment”.

Cosa vedrà il pubblico? “Stasera vremo grandi illusioni, la magia delle ombre e quella attraverso le luci ed i giochi di colori. Co-conduttrice dello spettacolo sarà Ilenia Baccaro di Radio 105 e diversi elementi di prestigio a livello internazionale. Ci sarà un ledwall per vedere lo spettacolo al meglio e che lo accompagnerà a livello scenografico ma tanti effetti speciali”.

‘Masters of magic’ è stato già in giro per Sanremo e, ieri e domenica alcuni professionisti della magia hanno intrattenuto residenti e turisti nel centro della città dei fiori, con le loro performance, che avvicineranno allo spettacolo di questa sera. Lo spettacolo di questa sera inizierà alle 22 per andare avanti fino a mezzanotte e, quindi, dopo i fuochi d’artificio, un breve dj set ed un saluto alla serata.