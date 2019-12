Sanremo: attesa per la notte di Capodanno, intanto al Casinò è tutto esaurito. Successo per Papaleo (Foto e Video)

Sanremo si è svegliata questa mattina in attesa di un grande Capodanno che vede in città migliaia di turisti, tra alberghi e seconde case strapieni, come annunciato ieri dal nostro giornale. Ed il ‘pienone’ si registra anche al Casinò. La sala da gioco matuziana offrirà questa sera tre appuntamenti diversificati per il divertimento dei turisti.

Al Teatro dell’Opera tornerà in scena Rocco Papaleo che, già ieri sera ha intrattenuto e divertito il pubblico, che ha riempito la sala. Ma, questa sera ci sarà anche il doppio appuntamento con il cenone di fine anno, al Roof Garden ed anche al ristorante ‘Biribissi’. Se, per il cenone in ‘terrazza’ non ci sono più posti qualcuno ne è rimasto per il ristorante, anche se è probabile che andrà esaurito già questa mattina.

Intanto ieri sera grande successo per il primo dei due spettacoli al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con Rocco Papaleo, per la stagione teatrale della casa da gioco matuziana. L'attore ha intrattenuto il pubblico che ha riempito completamente il Teatro dell’Opera, con il suo atteso live per festeggiare la fine del 2019 e l’arrivo del 2020. Papaleo tornerà in scena alle 21.15 per la sera di San Silvestro.