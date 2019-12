Imperia: firmata l'ordinanza per non vendere vetro e lattine per il Capodanno, non c'è divieto per i 'botti'

Il sindaco di Imperia ha firmato l'ordinanza che prevede il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro e lattine per il Capodanno 2020 in Calata Cuneo e Spianata Borgo Peri a Imperia Oneglia dalle 21.30 di stasera alle 2 di domani.

L'ordinanza prevede inoltre il divieto di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e/o lattine e comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale nonché di detenere e/o abbandonare in luogo pubblico ‘spray’ antiaggressione.

È fatto divieto di detenere o abbandonare in luogo pubblico bottiglie e/o lattine vuote.