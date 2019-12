Capodanno 2020 in provincia di Imperia, ecco alcune idee per trascorrere al meglio la Notte di San Silvestro

Qualcuno ha già prenotato da tempo, altri invece decideranno in queste ore, ma la domanda è sempre la stessa: cosa fare a Capodanno 2020? Tra cenoni in famiglia o al ristorante, feste organizzate o concerti in piazza, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Secondo il FIPE (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) saranno tanti gli italiani che sceglieranno di aspettare il nuovo anno fuori dalle mura domestiche. Per la precisione 5,6 milioni di clienti in oltre 78.000 ristoranti aperti per l’appuntamento della notte di San Silvestro. Questi ultimi in leggera diminuzione rispetto al 2018 (-1,3%).

Sempre la FIPE fa sapere che per la fine dell’anno si registra una grande attenzione da parte dei ristoratori verso i prodotti made in Italy. Infatti, su un totale di 1,6 milioni di bottiglie stappate, lo spumante italiano avrà l’esclusiva nel 64% dei locali. In circa 1 ristorante su 4 si potrà scegliere se festeggiare con bollicine nostrane o champagne e solo in poco più del 10% dei locali l’offerta si limiterà al famoso vino francese.

Ma se il Cenone con spettacoli dal vivo e musica nei locali la fanno da padrone, non mancano certo innumerevoli intrattenimenti messi in campo dalle varie Amministrazioni Comunali per allietare cittadini e turisti. Ed ecco i nostri suggerimenti per trascorrere al meglio la notte più lunga dell’anno.

Per l’ultimo dell’anno Sanremo affascina per destrezza, abilità e tanta magia regalando un vero e proprio Gran Galà a Pian di Nave con ‘Sanremo Magic Festival’: dalle ore 22 diversi artisti si alterneranno per proporre frizzanti performance di magia e illusionismo per poi scandire i ritocchi della mezzanotte con il tradizionale spettacolo pirotecnico (alle ore 24) e riprendere subito dopo con la grande festa di magia e dj set.

Ed ‘esplosivo’ sarà anche il Capodanno ‘sotto le stelle’ al Roof Garden del Casinò con ben tre proposte: i Los Locos, ovvero il gruppo italiano che ha saputo declinare a livello internazionale le musicalità latine attraverso i ‘tormentoni’ che sono già storia della musica come La Macarena. Accanto a questo gruppo ci sarà Massimo Bagnato, che intratterrà piacevolmente il pubblico mentre la colonna musicale verrà affidata a Gin & The Fitz.

Al Teatro dell’Opera della casa da gioco matuziana, alle 21.15, Rocco Papaleo e la sua band presentano ‘Rocco Papaleo Live’ musica parole, allegria ‘coast to coast’ con l’intrattenimento d’autore.

Il capoluogo di Provincia ospiterà ‘Imperia Circus Countdown’ dove protagonisti saranno gli artisti itineranti in uno spettacolo rivolto principalmente a bambini e famiglie. Dalle ore 22 nei pressi di Banchina Aicardi, esibizione di trampolieri, spettacoli di magia ed equilibrismo. In Calata Cuneo su un SUV Hummer, si svolgeranno evoluzioni in mountain bike. In programma anche laboratori e la corvette di Capodanno, utilizzata per l’occasione come minitaxi per il trasporto da una fermata all’altra dei bambini. A tutto ciò si aggiungono i mercatini di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio già presenti per le festività. Ospite della serata sarà El Gato DJ, autore e cantante del tormentone internazionale ‘Mueve la colita’, che farà ballare grandi e piccoli al ritmo della musica latino-americana fino alle ore 2.

La città di Vallecrosia, per l’ultimo dell’anno, attende turisti e residenti per festeggiare il Capodanno in piazza con la ‘Resonance Band’. L'appuntamento è fissato al Solettone Sud pista di pattinaggio a partire dalle ore 22 all’insegna del divertimento in attesa del nuovo anno. DJ music, Gadget fluo per i partecipanti e il countdown sarà accompagnato dal Brindisi di benvenuto per il 2020, panettone e Chocolate Party.

E a Bordighera cresce l’attesa per l’evento che la città delle palme dedica all’arrivo del 2020: la grande festa in piazza Garibaldi, che si preannuncia davvero speciale e ricca di sorprese. All'evento parteciperanno ospiti d'eccezione come Claudio Guerrini e Marco Vallotta, noti speakers e deejay di RDS 100% Grandi Successi, e la cover band romana Bop Frog, con un repertorio che spazierà dal pop al rock e alla dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi. Ma non è tutto. Poco prima dello scoccare della mezzanotte ci sarà il Laser Light Show, uno spettacolo con giochi di luce suggestivi.

Per la Città di Bordighera si tratta della prima edizione del ‘Capodanno in piazza’ e per l'occasione i bar e locali adiacenti al luogo dell'evento saranno aperti fino al termine della manifestazione, previsto per le 2.30.

Da anni e sempre con grande partecipazione, a Diano Marina la grande festa di Capodanno si vive in piazza Martiri della Libertà, davanti al palazzo comunale, in compagnia di Gianni Rossi e Poli Dj, dalle ore 22.30 e sino all'alba (o quasi) con una non-stop all'insegna della musica e del divertimento: balli sfrenati e di karaoke di gruppo, con l'ausilio di un maxischermo.

E il giorno dopo cosa offre la Riviera? I più temerari potranno partecipare al 47° ‘Cimento Invernale’ che si svolgerà che si svolgerà ai ‘Bagni Nettuno’ di Sanremo. Al termine, oltre ad un buffet per iniziare il ‘Nuovo Anno’ in allegria, saranno premiati il più giovane e il meno giovane, la più giovane e la meno giovane e il gruppo più numeroso.



Dopo tanta frenesia e divertimento cosa c’è di meglio per rilassarsi di assistere ad alcuni momenti musicali. Ecco allora i nostri suggerimenti per il primo dell’anno: al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo riecheggeranno le musiche della Famiglia Strauss nel concerto dei professori della Sinfonica dal titolo ‘Valzer e Polke’. L’appuntamento musicale, che sarà diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo, inizierà alle ore 17.

Domani alle 17.30 a Bordighera è prevista l'inaugurazione della 35ª edizione dell'Inverno Musicale con l'Orchestra Sinfonica di Bordighera, diretta dal Maestro Massimo Dal Prà, che si esibirà nell'ormai classico e attesissimo concerto di Capodanno. ‘Gioia in musica’ il titolo del repertorio, che presenterà musiche di Strauss, Rossini, Waldteufel per un pomeriggio festivo da ricordare.



Sempre domani la Sala Beckett del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare, alle ore 17, ospiterà l'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Saranno eseguiti brani di Albinoni, Rossini, Beethoven, Massenet, Brahms, Morricone, Piazzolla. Il concerto prevede inoltre l'esibizione del duo formato da Luisa Repola al pianoforte e Antonella Bini al flauto.



Per leggere tutti gli appuntamenti in programma o conoscere i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni.