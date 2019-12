Bordighera: straordinario successo ieri alla Chiesa di Terrasanta per il concerto della Sinfonica di Sanremo (Foto)

Si è svolto ieri sera, nella storica Chiesa di Terrasanta a Bordighera, un concerto di musica classica con protagonista l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Massimo Merone e con il soprano Antonella Romanazzi.

Padre Faustino, parroco di Terrasanta, ha dato il benvenuto agli appassionati della buona musica che affollavano la Chiesa, ringraziando gli organizzatori e gli esecutori della riuscita serata musicale.

Sono stati eseguiti una ‘Ouverture’ ed una ‘Sinfonia’ di Handel, il ‘Salve Regina’ per soprano e archi di Pergolesi, un ‘Mottetto’ in mi maggiore di Vivaldi e il gran finale ‘Exultate, Jubilate’ per Soprano e Orchestra di Mozart. A grande richiesta del pubblico è stato concesso il bis.

(Foto di Pietro Raneri)