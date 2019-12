Ventimiglia: al confine torna l'invasione dei camper, residenti costretti a parcheggiare le auto a Mentone (Foto)

Tornano le festività di fine anno e tornano le lamentele per la presenza dei camper in zone non consentite. Questa volta le proteste arrivano dai residenti dei Balzi Rossi, alcuni dei quali non riescono a raggiungere le proprie abitazioni sulla baia di Latte a causa del recente cedimento della strada.

Oltre ai problemi nel raggiungere le abitazioni, i proprietari sono anche obbligati a parcheggiare i propri automezzi a Mentone, con gravi ed ovvi disagi, poiché i parcheggi, riservati alle automobili (e soltanto a quelle) sono invece occupati da camper in palese divieto di sosta, come evidenzia la cartellonistica esposta all'ingresso.

E, sempre secondo le lamentele dei residenti, la sosta non è nemmeno temporanea ma prolungata, giorno e notte, come testimoniano le fotografie scattate dai residenti stessi, trasformando di fatto il piazzale in un vero e proprio campeggio. Alcuni dei camper sembrano abbandonati da giorni, visto che a bordo non c’è mai nessuno ed i residenti chiedono un tempestivo intervento della polizia municipale o delle forze dell'ordine.