Ventimiglia: il Sindaco Scullino fa gli auguri ai concittadini ed anticipa le opere che partiranno nel 2020

Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, nell'augurare un buon anno 2020 a tutti i ventimigliesi, anticipa il programma delle prime opere pubbliche che partiranno nei primi mesi dell'anno nuovo e si dichiara molto soddisfatto degli ultimi sei mesi del 2019, in cui la sua amministrazione ha iniziato a governare Ventimiglia.

“Un primo ringraziamento devo rivolgerlo alla mia giunta – dichiara Scullino - Assessori sempre presenti sui problemi del territorio e tra la gente, ognuno per quanto di propria competenza molto attivi e preparati. Una squadra vincente, insieme ad una maggioranza coesa è impegnata a portare avanti il nostro programma amministrativo. Con il 2020 partiranno le prime opere pubbliche, tra le quali abbiamo programmato e finanziato il rifacimento di alcuni marciapiedi nel centro cittadino, la realizzazione di oltre 300 posti auto nelle aree ferroviarie di San Secondo, dietro la stazione, la nuova ciclabile a sbalzo, interventi di ristrutturazione della scuola di Ventimiglia Alta e delle altre scuole cittadine, la pedonalizzazione di via Aprosio e Via Ruffini, interventi significativi sulla strade frazionali e nuovi asfalti”.

“Nei primi sei mesi dell'anno 2020 – termina il Sindaco - partiranno opere pubbliche per circa 4 milioni di euro, opere già programmate e finanziate. Fatti concreti e non slogan. Rimarrà ferma l'attenzione ai particolari, all'arredo, alla manutenzione urbana e al verde pubblico. Siamo solo all'inizio ma con una giunta e una maggioranza così attiva e presente sono certo che l'anno 2020 sarà molto propizio per Ventimiglia. Buon anno 2020 da parte di tutta l’Amministrazione”.