Le Strutture di Emergenza di ASL1: attività e organizzazione per trascorrere le festività in sicurezza

Le festività Natalizie rappresentano per le strutture di Emergenza un banco di prova per l’organizzazione del servizio e la presa in carico degli accessi che aumentano considerevolmente in questo periodo, per la presenza dei numerosi turisti che soggiornano nella nostra Provincia.

Per ovviare a ciò l’Asl1 imperiese ha pertanto messo in campo tutte le misure necessarie al fine di garantire un servizio efficace e rispondente ai bisogni di salute dei cittadini anche in situazioni di emergenza.Ad esempio: sono stati attivati già da tempo gli ambulatori per i codici 'bianchi', tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00, che hanno lo scopo di valutare velocemente i pazienti, senza intasare gli accessi alle strutture per le vere emergenze; sono stati aumentati i posti letto; è stata potenziata l’attività della Guardia Medica, nonchè l’apertura straordinaria degli studi dei Medici di medicina generale; è stata predisposta una importante campagna di vaccinazione influenzale che ha sicuramente evitato molti accessi presso i PS durante tale periodo.

Le misure adottate hanno permesso di non registrare situazioni di criticità e di diminuire gli accessi presso le strutture di emergenza, che comprendono i Pronto Soccorso di Sanremo e Imperia e il Punto di Primo Intervento di Bordighera, rispetto ai due anni precedenti nel periodo che va dal 22/12 al 31/12, come di seguito riportato:

numero accessi

Anno 2017 - 2810

Anno 2018 - 2711

Anno 2019 - 2313

E’ importante ricordare che per la propria tutela e per l’incolumità degli altri è necessario avere comportamenti responsabili anche nei momenti delle festività, poiché sicurezza e divertimento possono andare a braccetto. Il primo consiglio è quello di consumare bevande alcoliche in quantità moderate e di non mettersi alla guida in caso di stanchezza o di abuso di alcol, di utilizzare in maniera sicura giochi pirotecnici ed evitare tutte quelle situazioni che possono mettere potenzialmente a rischio se stessi e le altre persone.

“In questi giorni mi sono recata in numerosi pronto soccorso – dichiara la Vicepresidente ed Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - compreso quello di Sanremo. È stata l’occasione per rivolgere gli auguri al personale in servizio medico e sanitario. Ho trovato una situazione in miglioramento nell’accoglienza di tanti codici a bassa intensità non sempre appropriati per un Pronto Soccorso. Infine una buona notizia. Mi sono giunti particolarmente graditi gli auguri ed i ringraziamenti di 8 medici dell’Emergenza Sanitaria Territoriale dell’Asl1 che finalmente dopo tanti anni di contratti a termine hanno ottenuto, con un provvedimento di Regione Liguria, un contratto stabilizzato in un settore che rappresenta il primo fronte del sistema sanitario”.