Prosegue la tradizionale iniziativa: il 'primo ciuccio' ai nati il 1° gennaio lo regala Sanremonews.it/Imperianews.it

Cari lettori, proponiamo anche quest'anno l'iniziativa 'Il primo ciuccio lo regala Sanremonews.it' per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza.

Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2020 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il primo 'ciuccio'. Ciuccio griffato www.sanremonews.it. Il 'ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico.

Ai genitori dei primi due nati (maschietto e femminuccia) sarà messo a disposizione un 'ciuccio' per il proprio bimbo/a, consegnato direttamente in ospedale. Così vogliamo dare il benvenuto al 2020, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia.