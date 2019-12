Il bilancio 2019 dei Sindaci: Bordighera, Vittorio Ingenito "Non solo Monet, anche tanti altri traguardi raggiunti" (Video)

Si chiude il 2019 per la città di Bordighera, con il Sindaco Vittorio Ingenito e la sua Amministrazione che si affacciano al 2020 con grande soddisfazione per quanto fatto nell’anno che sta per concludersi.

E’ il primo anno ‘intero’ di governo, dopo i 6 mesi del 2018 ed il primo cittadino ha esaltato gli aspetti più importanti di quanto portato a termine in questi 365 giorni: “Il 2019 si conclude in modo positivo, proprio con l’inaugurazione del nuovo ufficio turismo. E’ uno dei tanti ‘auspici’ portati a termine come il Sagrato, Monet e molto altro. E’ stato un sacrificio di tutti gli Amministratori verso i nostri cari, ma i risultati ci danno tanta soddisfazione e forza per andare avanti”.

Il 2019, ha confermato Ingenito, non è stato solo Monet: “Ce ne sono stati tanti altri. L’evento di Monet ha dato grosse soddisfazioni alla nostra Amministrazione ed alla città, ma anche ‘Agorà’, gli eventi all’ex Anglicana e le manifestazioni estive ci hanno impegnato durante tutto l’anno e siamo pronti a riproporle per il 2020”.