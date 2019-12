Casinò di Sanremo: grande successo per il primo spettacolo di Rocco Papaleo

È stato un viaggio divertente fra i ricordi dell’attore lucano, dal ritmo veloce e dove parole e musica si sono alternate senza pause. Un intreccio fitto tra canzoni e racconti, che hanno dato vita ad un diario dei frammenti di vita più intimi, sfogliato senza un ordine preciso, con monologhi e gag, pensieri sparsi e riflessioni lasciate in sospeso. Un grande omaggio al teatro canzone di Gaber, ma anche una grande attenzione alla sua terra la Basilicata, raccontata senza veli e con la consueta e delicata ironia. Papaleo, senza mai concedere spazio alla volgarità ha coinvolto il pubblico con l’arte del menestrello di altri tempi. Un attore che abbatte le barriere, che non teme il rapporto stretto con il pubblico, e che proprio nel coinvolgimento del pubblico presente in sala ha cercato il successo di uno show, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Lo spettacolo inizia dalla platea, dove l’attore con i musicisti della band, accoglie il pubblico prima dell’inizio della recita, concedendosi a selfie fra battute ironiche e strette di mano. Sul fondo del palco si vede un tavolo con un pentolone fumante, che durante lo spettacolo inonderà la sala di un profumo di cucina, riso e patate, un piatto tipico della cucina povera contadina, ottimo caldo per scaldare in inverno ed in questo caso magicamente perfetto per chiudere lo spettacolo.

Un teatro canzone con un accompagnamento musicale di primordine con una band collaudata composta da Arturo Valiante pianoforte, Guerino Rondolone basso, Davide Savarese batteria e Giorgio Tebaldi trombone, ukulele. Rocco Papaleo riesce a passare con semplicità da Azzurro a Frank Sinatra, passando per la festa del paese, coinvolgendo una “Maria Teresa” cercata e trovata fra il pubblico presente in sala e poi tornare al ricordo del pane e frittata preparato dalla mamma. Che il comico sappia come intrattenere il pubblico non è una novità, può far valere una carriera importante in teatro, nel cinema e nella televisione. Ma il garbo e la gentilezza con cui invita il pubblico a suonare la pianola a bocca e offre un piatto di riso e patate dopo la fine dello spettacolo, colpiscono e stupiscono. Quasi quasi dispiace che lo spettacolo sia finito e che ci si debba salutare. Per il casinò vuole essere un ottimo auspicio per un 2020 ricco di successo, o per dirla alla Papaleo “che il 2019 sia peggiore dell’anno che sta per arrivare”.

Lo spettacolo sarà replicato questa sera con una sola variante: saranno cucinate le lenticchie al posto di riso e patate. Il teatro è esaurito, ma se volete tentare di trovare posto, magari per qualche improvvisa rinuncia per prenotazioni ed informazioni: 0184 841176, 340 8926683 o 3519224160.