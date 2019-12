Una nostra lettrice fa le sue raccomandazioni per evitare i 'botti' di Capodanno

Una nostra lettrice, Pucci Locarno, ci ha scritto per fare una classica raccomandazione sui ‘botti’ di fine anno:

“Anche quest'anno attraverso la sua seguitissima testata giornalistica, vorrei rivolgere il solito invito ai lettori, ed in particolare ai ‘Bottodipendenti’, pregandoli di smettere questa inutile e pericolosa pratica. E’ dannoso per loro e per tutti i nostri amati animali. A proposito: ho letto che il Sindaco di Ventimiglia ha firmato una ordinanza di divieto permanente. Complimenti a lui ed a tutti i Sindaci che hanno fatto questa scelta civile”.