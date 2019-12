Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 31 dicembre a domenica 5 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

SANREMO

9.30-19.30. ‘Chi vuol esser lieto sia’: mostra di Matteo Cocci e Michele Fabbricatore e curata da Gioia Quicquaro, storica dell’arte. Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma, fino all’11 gennaio (tutti i giorni h 9.30/12.30-15.30/19.30, tranne il lunedì mattina e i festivi)

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Season’s Greetings’: concerto al Mercato Annonario (piazza Eroi Sanremesei) a cura degli allievi dello ‘Studio Sanremo 2000’

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)



17.30. Musica live in Piazza Sardi

20.00. ‘New Year's Eve 2020 - Le Mille e una Notte’: serata di San Silvestro all’insegna del fascino orientale a cura dell’Agenzia di Spettacolo e Animazione Stardust, accompagnata dalle note musicali della Labirinto Royal Band. Victory Morgana Bay (più info)

20.30. Capodanno 2020 con i Los Locos, Massimo Bagnato e i Gin&The Fitz (su invito). Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

20.30. Capodanno 2020 con Henry Carpaneto Quartet al Ristorante Biribissi del Casinò Municipale (più info)

21.15. ‘Rocco Papaleo Live’: spettacolo di Rocco Papaleo e la sua Band con musica, parole, allegria, un coast to coast con l’intrattenimento d’autore. Teatro dell’Opera del Casinò

22.00. ‘Sanremo Magic Festival / Gran Gala Show di Capodanno’: spettacolo di magia e illusionismo sul piazzale Pian di Nave

24.00. Spettacolo pirotecnico sul molo di Ponente del Porto Vecchio

24.00. ‘Sanremo Magic Festival’: Grande Festa e Dj set’ sul piazzale Pian di Nave

IMPERIA

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

22.00. ‘Imperia Circus Countdown’: festa in Calata Cuneo con attrazioni ed animazioni musicali a cura di Fem Spettacoli. Ospite della serata El Gato Dj. Area Banchina Aicardi nel pressi del mercatino e della pista di pattinaggio



VALLECROSIA



22.00. Festa di Capodanno all’insegna della musica pop-rock con la ‘Resonance Band’: DJ music, Gadget fluo per i partecipanti e countdown accompagnato dal Brindisi di benvenuto per il 2020, panettone e Chocolate Party. Solettone Sud pista di pattinaggio

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

22.00-3.00. Capodanno in Piazza con Claudio Guerrini e Marco Valotta, rispettivamente DJ e Speaker di RDS 100% Grandi Successi, che presentano e animano in DJ set la serata. Concerto disco music live e spettacolo di Laser light Show. Gadget fino ad esaurimento. Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI



16.00. ‘Ti saluto 2019’: distribuzione di cioccolata calda a cura de ‘U Descu Spiaretè’ presso il Portico del Comune

21.00. Veglione di San Silvestro a Kosto 0 al Santuario Madonna delle Porrine: partenza a piedi dal circuito C.so Marconi + processione con Flanbeau lungo la strada carrozzabile + alle ore 22.15, Santa Messa + alle 23.15, rinfresco e brindisi di capodanno presso ‘Agriturismo ‘Cà de Runde’ sopra il Santuario con vista sul Golfo di Ospedaletti, info 366 4438040

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

22.30. ‘Conto alla rovescia!’: festa di Capodanno in piazza con musica e animazione dal vivo a cura di Gianni Rossi e Polo DJ. Mega maxi schermo per cantare e ballare tutti assieme aspettando il count down e brindare all'arrivo dell'anno nuovo. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

14.30. Capodanno dei bambini con animazione, giochi e caccia al tesoro in attesa dell'arrivo del nuovo anno. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

DOLCEDO



15.00-18.00. Mostra-concorso dei presepi trasportabili realizzati con tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare. Oratorio di San Carlo, fino al 6 gennaio

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

22.30. Tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno presso il Centro Polifunzionale

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00 & 22.00. ‘Alle due colombe’: rappresentazione della commedia di Sacha Guitry. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

21.00-3.00. Veglione di Capodanno al Villaggio di Natale con Dj e fuochi d'artificio a mezzanotte. Porto di Monaco

22.30. Concerto di ‘Nile Rodgers & Chic’. Salle des Etoiles dello Sporting di Monte-Carlo (più info)





MERCOLEDI’ 1° GENNAIO

SANREMO



10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

10.30. 47° ‘Cimento Invernale’ a cura della Canottieri Sanremo A.S.D. premiazioni del più giovane e del meno giovane, della più giovane e della meno giovane e del gruppo di appartenenza più numeroso + al termine, buffet per iniziare il ‘Nuovo Anno’ in allegria. ‘Bagni Nettuno’, Passeggiata Vittorio Emanuele II, partecipazione gratuita

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

17.00. ‘Concerto di Capodanno’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurizio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

8.00-19.00. ‘Bordighera, Città d’Arte’: mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo. Lungomare Argentina

12.00. Un animatore offre palloncini colorati con cordoncino gonfiati ad elio a tutti i bambini. Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina

9.00-19.00. Esposizione dei presepi di tutto il mondo. Presso l’Oratorio della Chiesa di Terrasanta, fino al 6 gennaio (h 9/12-15/19)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)



15.30. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Ritrovo all’ingresso della Villa, info 0184 265556

17.30. Inaugurazione del 35° Inverno Musicale con il Concerto di Capodanno ‘La gioia in musica’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Musiche di J. Strauss, G. Rossini, E. Waldteufel (5 euro). Palazzo del Parco

OSPEDALETTI

11.00. ‘Festa della Rosa’: gli auguri di Buon Anno da parte dell’Amministrazione Comunale accompagnati da un omaggio floreale a tutte le donne. Piazza Europa

17.00. ‘Benvenuto 2020: pomeriggio danzante con degustazione di tè a cura de U Descu Spiaretè presso La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

SAN LORENZO AL MARE



17.00. Concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con la partecipazione del duo formato da Luisa Repola al pianoforte e Antonella Bini al flauto. In programma brani di Albinoni, Rossini, Beethoven, Massenet, Brahms, Morricone, Piazzolla. Sala Beckett del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

14.00. Passeggiata del Primo dell'Anno con la guida ambientale Luca Patelli della durata di 2 ore. Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria

14.30-17.00. ‘Brindiamo al nuovo anno’: Animazione musicale (h 14.30) + Brindisi & panettone (h 16) + Spettacolo in musica con fontane luminose (h 17). Piazza Torre Santa Maria

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

DOLCEDO



15.00-18.00. Mostra-concorso dei presepi trasportabili realizzati con tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare. nell’oratorio di San Carlo, fino al 6 gennaio

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



GIOVEDI’ 2 GENNAIO

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

16.00. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica al Museo Civico

17.00. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica nell’atrio di Palazzo Borea D’Olmo

17.30. Musica live in Piazza Colombo con ‘The Brilliant Tina Linetti’s’

17.30. Concerto di musica e canto con brani italiani di fama internazionale tratta dai repertori di grandi artisti arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta. Via Matteotti, incrocio via Corradi

17.30. ‘Swing Corner of Christmas’: concerto dei ‘Tea for Three’ direttamente da Firenze a cura dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton in via Escoffier

IMPERIA



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

OSPEDALETTI

11.00. ‘Il primo tuffo dell’anno’: 14esima edizione del cimento invernale presentato da Agostino Orsino. Distribuzione di cioccolata e vin brulè a cura de U Descu Spiaretè. Stabilimento La Playa

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

10.30. Scopri il Museo ‘tra il vecchio e il nuovo anno’: visita guidata al percorso museale a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina, partecipazione libera

11.00. Bio Passeggiata: passeggiata in riva al mare guidata da esperti alla scoperta della biodiversità del mare di Diano Marina. Ritrovo presso l’Ufficio Iat (a fianco della Chiesa Parrocchiale), partecipazione libera

15.30. Per ‘Natale Bimbi 2019’, ‘Fluffy Puppets Christmas Show’: divertente spettacolo presentato dai pupazzi più pazzi del mondo. Zucchero filato regalato a tutti i bambini. Piazza Martiri della Libertà

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



DOLCEDO



15.00-18.00. Mostra-concorso dei presepi trasportabili realizzati con tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare. nell’oratorio di San Carlo, fino al 6 gennaio

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)



VENERDI’ 3 GENNAIO

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito, fino al 4 gennaio (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

16.00. ‘Scopri la Pigna’: visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi. Ritrovo al Forte di Santa Tecla

16.30. La Compagnia d’Operetta Teatro Musica Novecento mette in scana un classico dell’operetta, La Vedova Allegra di Victor Leon e Leon Stein, musiche di Franz Lehar. Interpreti Susie Georgiadis, Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti, Fulvio Massa, Elena Rapita, Domingo Stasi, Marco Falsetti. Regia di Alessandro Brachetti, al pianoforte il Maestro Stefano Giaroli. Teatro Centrale (15/20 euro)

17.00. ‘Sarò sempre Franco’: recital multimediale in omaggio a Franco d’Imporzano. A cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Teatro Federazione Operaia, via Corradi 47

17.00. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Atrio del Palazzo Borea D’Olmo

17.30. ‘Aspettando il Festival’: spettacolo musicale con artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ in un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura degli allievi dello ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Via Matteotti, incrocio via Corradi del Festival. Gli anni 2000’: evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio. Piazza Bresca

20.30. Musica live in piazza Sardi

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

21.00. ‘Aria di festival’: spettacolo musicale con Angela Vicidomini e C. dedicato alle canzoni più amate del festival di Sanremo nel 70° compleanno. Teatro Comunale

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

15.00. ‘Pompeo Mariani, un lombardo a Bordighera’: visita ai luoghi del grande pittore con ingresso alla sua Villa, per ammirarne il giardino e l’atelier (visita guidata 7 euro + ingresso Villa Mariani 7 euro). Ritrovo davanti alla villa, info e prenotazioni 0184 262882

OSPEDALETTI

9.00. Escursione fino a Seborga, con visita del borgo, accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo sotto il Portico del Comune



TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

14.30-17.00. ‘L’adorazione dei Magi nel convento dei Padri Domenicani’ di Francesco Mazzola: in occasione dell’Epifania, l’itinerario attraversa il centro storico con i suoi vari presepi allestiti, fino al complesso museale domenicano. Ingresso al convento 5 euro. Ritrovo al Convento di San Domenico, Piazza Beato Cristoforo 6

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

10.30. ‘Il Museo per i bambini’: caccia al tesoro per piccoli avventurosi dai 7 ai 14 anni (2 euro). MARM - Museo Civico di Diano Marina

10.30. ‘Extra Omnes. Fuori dal Museo! La bellezza del Natale nell'Arte Sacra’: visita guidata al patrimonio storico e artistico di Diano Marina (2 euro)

14.30. Per ‘Natale Bimbi 2019’, Christmas Fantasy Show: spettacolo di circo a tema natalizio presentato da un artista del circo nazionale di Mosca, con verticali, bizzarri equilibri e giocolerie vertiginose. Piazza Martiri della Libertà

17.30. Concerto delle festività ‘Viaggio in Italia’ a cura della Camerata Musicale Ligure (Giovanni Sardo, Marco Moro, Simone Mazzone e Josè Scanu). Omaggio all'Opera e al Cinema Italiano. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

DOLCEDO



15.00-18.00. Mostra-concorso dei presepi trasportabili realizzati con tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare. nell’oratorio di San Carlo, fino al 6 gennaio

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



SABATO 4 GENNAIO

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

10.30. Concerto di chitarra ‘Aspettando il Festival’ con il quartetto di chitarre ‘Guitar & Friends’ con repertorio che spazia dal colto al popolare e tradizionale. Mercato Annonario

14.30-18.30. ‘Le Alpi dell'Arte’: ultimo giorno della mostra dedicata all’artigianato valdostano di eccellenza al Museo Civico di Piazza Nota, ingresso gratuito (h 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18)

15.30. Concerto ‘Non solo Gospel’ nella Chiesa Parrocchiale S.Antonio della frazione di Verezzo

16.00. ‘Scopri la Pigna’: passeggiata storico-culturale a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi. Previste scenette teatrali della Compagnia Stabile Città di Sanremo.. Ritrovo al Forte di Santa Tecla e arrivo all’Anfiteatro San Costanzo

16.00. Concerto del gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Museo Civico, via Carli 1

16.00. ‘Merenda con l’autore’: presentazione di libri per bambini/ragazzi.Sala lettura dell’Associazione Pigna Mon Amour in via Palma 24

17.30. Rassegna di musica e canto a cura di Gaetano Labalestra. Via Matteotti, incrocio via Corradi

17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo. Vie e piazze cittadine

17.30. Musica live in piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con Christian G.

18.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni 2010’: evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Il giornalista Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio. Piazza Eroi Sanremesi, fontana Siro Carli

21.00. Rassegna musicale ‘Le Alpi dell’Arte – Racines’ al Forte di Santa Tecla

21.00. Nicoletta Braschi e Roberto De Francesco ‘Giorni Felici’ di Samuel Beckett. Teatro dell’Opera del Casinà (più info)

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00-19.00. ‘Imperia Christmas Quest 2020’: mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi. A cura di Confesercenti

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

16.00. Presentazione libro ‘Sentiero per la libertà, storia di amore durante il Secondo Conflitto Mondiale’ di Raffaella Gozzini. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00-19.00. Aspettando la Befana a cura dell’Associazione Confesercenti con Stand gastronomici con laboratori, iniziative per bambini e la casa della befana. Corso Italia, fino al 6 gennaio (il programma a questo link)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

18.00. ‘Note per il nuovo anno’: concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò, Città di Bordighera. Musiche tradizionali, originali e trascrizioni per iniziare l’anno nel migliore dei modi. Direttore: Luca Anghinoni. Palazzo del Parco

21.00. Concerto della Corale Monte Caggio, diretta da Gabriele Cassini, con un repertorio di canti tradizionali natalizi italiani, dialettali ed internazionali. Interventi musicali del gruppo Classe di Canto Corale Musica Antiqua. Direttore: Maestro Dario Amoroso. Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI



14.30. ‘Magic Bunny in MagiExpress’: spettacolo per i più piccoli a cura del Teatro dei Mille Colori. Piazza IV Novembre

21.00. ‘Non solo teatro’: spettacolo teatrale dialettale del Gruppo Nasciui pe’rìe di Ospedaletti per la regia di Luigi Cavicchia. La Piccola, via Cavalieri di Malta



TAGGIA ARMA

9.00-17.00. ‘Mercatini dell’Epifania lungo la Via’: fiera promozionale organizzata dal Centro integrato di Via ‘Il Piano’ con banchi di artigianato creativo, hobbisti e prodotti eno-gastronomici locali. Nel pomeriggio animazione per i bambini lungo la via e in piazza Tiziano Chierotti organizzati dall’associazione Arma Pesca. Via Queirolo

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

14.00-17.00. ‘La Befana vien dal mare’: manifestazione turistico/folkloristica organizzata dall’Associazione Arma Pesca. La Befana arriva via mare con una imbarcazione e partendo da via Eroi Armesi percorre tutto il lungomare con arrivo in piazza Tiziano Chierotti dove saranno allestiti dei laboratori e giochi per tutti i bambini

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)



10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

17.00. ‘The Christmas Time in Diano Marina’: musica live con 2 band nelle vie del centro per accompagnare gli affari a prezzo di saldo nei negozi della città di Diano Marina + Gianni Rossi Show in Piazza del Comune + Carretti caldarroste + dolci Natalizi + befane che distribuiscono caramelle. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



DOLCEDO



15.00-18.00. Mostra-concorso dei presepi trasportabili realizzati con tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare. nell’oratorio di San Carlo, fino al 6 gennaio

18.00. Concerto delle Arpe in giro

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 5 GENNAIO

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio

15.30. Concerto ‘Non solo Gospel’ nella Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di Bussana

16.00. Concerto con merenda a cura dei maestri Cristina Noris e Vitaliano Gallo con musiche in omaggio alla Canzone italiana ed a Walt Disney. Floriseum, Museo del Fiore all'interno del Parco di Villa Ormond (18 euro adulti, 5 euro bambini), info e prenotazioni 340 4002419

16.00. ‘Concerto dell’Epifania’ a cura dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Teatro dell’Opera del Casinò

17.30. Parata musicale della Banda Folkloristica Canta e Sciuscia per le vie e piazze cittadine

17.30. Musica live in Piazza Colombo

20.30. ‘Imitamorfosi’: spettacolo teatrale di e con Claudio Lauretta e le sue imitazioni. Roof Garden del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata ogni anno realizzato in modo diverso dalla Comunità Giovani di Sant’Agata composta da una ventina di persone. Chiesa di Sant’Agata, fino al 6 gennaio (sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19. feriali h 14/18.30)

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Tradizionale Presepio al Monte con statue in movimento in stile provenzale. Santuario di Santa Croce in Monte Calvario

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Presepio Provenzale allestito nella cripta della chiesa di San Michele e Concorso presepi poveri. Chiesa San Michele nel centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

14.00. Festa della Befana: alle 15, la Befana regala a tutti i bambini caramelle e palloncini + Truccabimbi, pony. Con i Sestieri cittadini e la Croce Verde Intemelia. Giardini Mons. T. Reggio

VALLECROSIA

14.30. ‘Sbarco della Befana’ con un carico di caramelle, cioccolata. Rotonda Marinai d’Italia in Lungomare G. Marconi

16.00. Concerto per violino e pianoforte del M° prof. Stefano Mhanna. Sala polivalente comunale

21.00. Spettacolo teatrale ‘Favole d’inverno: teatro con musica’ a cura del Circolo Reading & Drama, ideazione e regia di Lilia De Apollonia. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

9.00-20.00. ‘La Befana Bordigotta’: evento a cura dell’Associazione Confesercenti con distribuzione gratuita di bevande e dolciumi + interventi musicali e attrazioni per i bambini + alle h 16.00, davanti all’Ufficio informazioni turistiche, premiazione dei disegni e delle letterine più originali dei nostri bambini. Centro città (il programma a questo link)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

21.00. Secondo appuntamento con la Stagione Teatrale di Bordighera, a cura di Claudia Claudiano: musical comico degli Oblivion dal titolo ‘La Bibbia riveduta e scorretta’ di Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli. Regia Giorgio Gallione. Palazzo del Parco, info 0184 544633

OSPEDALETTI



17.00. Proiezione del film di animazione ‘Le 5 Leggende’ presso i locali della Piccola

TAGGIA ARMA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

DIANO MARINA

7.30. ‘La 5 miglia della Befana’ (4a edizione): corsa non competitiva aperta a tutti per le vie cittadine organizzata da Cristian Mallardo in collaborazione con la Pol. Dil. Dianese & Golfo 1923 e ‘Amici di Michael’. Partenza e arrivo in Piazza Martiri della Libertà (più info)

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato. Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (la prima domenica di ogni mese)

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

10.00. Presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell'artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale (fino al 6 gennaio)

10.00-18.00. Presepe artistico allestito presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico. Fino al 6 gennaio (h 10/12-15/18)

15.30. Per ‘Natale Bimbi 2019’, arriva la Befana a bordo del suo ‘Trattore Elettrico’ regalando carbone e caramelle ai bambini con divertenti gag comiche sino in Piazza del Comune dove la Befana sarà l'artefice di un esilarante spettacolo con il fuoco

16.30. ‘Natale Musicale Dianese 2019’: concerto dell'Epifania ‘Tra swing, jazz e Klezmer’ con Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte). In programma Musiche di Bernstein, Walton, J. Williams, Mangani etc e musiche tradizionali di Klezmer. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00 ‘Bancarelle in Festa’: mercatino di oggettistica varia sul Lungomare delle Nazioni, fino al 6 gennaio

9.00-17.00. Trofeo dell'Epifania, 27ma edizione - Tiro con l'arco - Campionato Regionale. Palestra Comunale, anche domani

11.00. ‘Aspettando la Befana’: sfilata della Banda musicale in costume e ‘La befana vien dal mare’ a cura di Top Kayak. Molo fondo via della Resistenza

14.30. Magic Alex: Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone in Piazza Torre Santa Maria

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: premiazione mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

17.00. ‘Natale… racconti di cornamuse’: itinerario musicale dall'Irlanda al nord Italia e la Francia con Fabio Rinaudo (cornamuse) e Claudio De Angeli (chitarra). Oratorio Santa Caterina



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

16.00. ‘Aspettando la Befana’ con ‘Magic Family Show’ + dalle h.18, premiazione ‘Presepiando Festival’. Sala Polivalente (entrata piazzale S. Filippo)

DOLCEDO



15.00-18.00. Mostra-concorso dei presepi trasportabili realizzati con tecniche e i materiali, suggeriti dalla fantasia, da quelli classici quali pasta, legno, tessuti, carta, a quelli più insoliti quali lanterne, gabbie, valigie, persino un acquario col messaggio attualissimo della lotta contro l'inquinamento del mare. nell’oratorio di San Carlo, fino al 6 gennaio

20.30. Concerto di canti e musica natalizi in piazza

MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

16.30. Tradizionale concerto ‘Note e Canti per Gloria’ con il coro Mongioje

SAN BIAGIO DELLA CIMA



16.00. Concerto dell’ensemble Troubar Clair con musiche che spaziano da Tomas Luis de Victoria alle melodie popolari ucraine e spagnole. Al termine, Cioccolata calda intorno al fuoco per tutti. Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, ingresso libero

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

CANNES



9.00-13.00. ‘Prom’Classic’: corsa di 10 km con partenza dalla Promenade des Anglais (più info)



MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco (ultimo giorno)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

16.00. ‘COPPÉL-i.A.’: spettacolo di balletto su una creazione di Jean-Christophe Maillot eseguito dai Balletti di Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





