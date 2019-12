Imperia: tre autobus crossway per Rt, Giordano "Un'altra pietra importante per il nostro parco mezzi" (Foto e video)

Sette nuovi autobus in una settimana. Finale di anno roseo per il parco mezzi della Riviera Trasporti che ha visto l'ingresso di quattro pulmini, finanziati dalla Provincia attraverso un bando europeo per le aree interne, e tre crossway acquistati grazie al contributo della Regione Liguria e presentati oggi dall'assessore ai Trasporti Gianni Berrino accompagnato dal presidente Rt Riccardo Giordano.

I nuovi autobus serviranno la zona di Sanremo-Ventimiglia, sono costati nel complesso circa 700 mila euro e possono trasportare più di ottanta persone ciascuno come spiegato dallo stesso Berrino:

"Si tratta di una boccata d'ossigeno per Rt, si sommano agli altri quattro che la provincia ha acquisito tramite il psr – ha detto. Questi tre si aggiungono al parco mezzi grazie a un contributo regionale di origine statale di 600 mila euro. Si tratta di crossway Iveco, euro sei che portano tra persone sedute e in piedi più di ottanta passeggeri. Hanno il posto per i portatori di handicap con la carrozzina che può essere legata con le cinture di sicurezza autonome. Sono autobus belli insomma. Saranno di sede nel deposito di Sanremo per la linea che dalla città dei fiori va a Ventimiglia. Una boccata d'ossigeno per una linea molto frequentata. Riviera Trasporti ha con questi sette mezzi la possibilità di dare una spinta innovativa al proprio trasporto sperando che il Governo confermi la possibilità di stanziamenti per l'acquisto di autobus anche per il futuro, ma soprattutto che torni al fondo nazionale trasporti senza ulteriori tagli".

"Purtroppo non dobbiamo prenderci l'abitudine adesso, però diciamo che è una boccata d'ossigeno ulteriore con questi tre crossway – ha spiegato Giordano. Andiamo a implementare la linea Sanremo-Ventimiglia, si tratta di tre mezzi nuovi, importanti che per noi rappresentano un significativo svecchiamento del parco mezzi che, come tutti sanno, è un po' datato. È un'altra pietra che andiamo a mettere nel muro dell'implementazione dei mezzi. Non avremo tante altre novità a breve termine, cercheremo di intervenire con risorse esclusivamente nostre nel 2020 per incrementare ulteriormente il parco mezzi".