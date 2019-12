Sanremo: la Assotrasporti torna a chiedere la sospensione dei pedaggi autostradali

La sanremese Assotrasporti torna a chiedere la sospensione dei pedaggi sulle tratte autostradali utilizzabili. Una prima richiesta era già stata avanzata lo scorso 26 novembre.



“Nonostante il pronto intervento dei tecnici delle autostrade e il ripristino parziale della viabilità, la situazione continua a rimanere critica ancora oggi, con lavori in corso, sensi alternati e viadotti chiusi. In particolare, il traffico sulla città di Genova è diventato insostenibile durante le vacanze di Natale quando, a causa di lavori, si è formata una coda di 33 chilometri tra il bivio dell’A10/A26 e il bivio dell’A10 e la Complanare di Savona” - spiegano.



I genovesi, riuniti sotto il “Comitato Ligure per le autostrade”, hanno manifestato il loro malcontento con l’affissione di striscioni sui caselli autostradali che recitano: “le autostrade sono dei liguri”, “basta pedaggio sulle autostrade liguri”, “i vostri soldi non valgono le nostre vite”. Con questa azione di protesta il comitato, come già aveva fatto in precedenza Assotrasporti, torna a chiedere che i liguri possano fruire gratuitamente delle autostrade locali. Secondo il comitato, infatti, le criticità maggiori si sono venute a creare per “incuria e mancanze nella manutenzione da parte delle società concessionarie, le quali hanno ricavato negli anni importanti profitti sulle spalle dei cittadini e dello Stato”. Inoltre, il comitato “propone di revocare le concessioni alle società private negligenti nella gestione di questi beni pubblici fondamentali per la nostra Regione, e di conseguenza, la nazionalizzazione delle stesse”.



Dello stesso parere Gianni Berrino, assessore alla Tutela dei Consumatori e alla Promozione Turistica della Regione Liguria che dichiara: “visto che la Liguria sta pagando colpe non sue, visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora convocato il tavolo più volte richiesto per l’organizzazione e programmazione dei cantieri, visto che i liguri e i turisti hanno diritto alla sicurezza ma anche alla mobilità, chiediamo la gratuità dei pedaggi sull’intera tratta ligure e la razionalizzazione dei cantieri con turni di lavoro sulle 24 ore”.



“Assotrasporti, pur non conoscendo il comitato, concorda su quanto dichiarato dallo stesso e dall’assessore Berrino e sostiene la richiesta di sospensione dei pedaggi nell’interesse degli autotrasportatori e di tutti gli unteti della strada” - chiosano da Assotrasporti.