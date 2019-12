Il bilancio 2019 dei Sindaci: Santo Stefano al Mare, Di Placido "Che sia un Natale semplice e sereno per tutti" (Video)

A Santo Stefano al Mare sta per terminare il penultimo anno di mandato per l’Amministrazione guidata da Elio Di Placido. Attraverso il nostro giornale, il primo cittadino fa il bilancio del 2019 e, ovviamente, anche gli auguri ai suoi concittadini.

“E’ stato un anno positivo – ha detto - per la nostra cittadinanza e per i turisti. Chiuderemo il 2019, per il terzo anno consecutivo, con il ‘Capodanno in piazza’. Però, per il Natale, tengo a fare un pensiero per i miei concittadini, affinchè possa essere ricco di pace e serenità. Penso che valorizzare le cose semplici sia fondamentale e, Santo Stefano, a modo suo sa fare della semplicità una vera ospitalità consolidata nel tempo”.

E c’è già anche un pensiero al prossimo anno, quando la cittadina andrà a rinnovare il Consiglio comunale ed a pensare a progetti importanti per la comunità: “Un augurio esteso al 2020, l’anno di fine mandato per noi e che ci vedrà ancora molto impegnato, con lavori da mettere in cantiere. Soprattutto il primo lotto per l’ampliamento del cimitero, ma anche un bando per la riqualificazione di piazza Saffi, con la partecipazione dell’ordine provinciale degli architetti. Abbiamo in previsione anche altre opere, come il rifacimento di piazza Baden Powell, in modo da renderla sempre più moderna, ma anche l’efficientamento dell’illuminazione pubblica”.