Ventimiglia: approvate le linee programmatiche per organizzare la 'Battaglia di Fiori', stanziati 150mila euro e ci sarà Miss Italia

La Giunta di Ventimiglia ha approvato le linee programmatiche di mandato politico-amministrativo per il reinserimento nel calendario la storica ‘Battaglia di Fiori’, istituita ufficialmente nel 1930 ma nata nel XX Secolo, facendo della stessa l’evento più importante e prestigioso del calendario annuale.

Dopo il bilancio approvato del Consiglio Comunale, il 19 dicembre scorso, l’Amministrazione ha concretizzato la volontà politica di stanziare 150.000 euro per l’organizzazione, insieme all’Ufficio Manifestazioni del Comune, della ‘Battaglia’ che, storicamente è sempre stata affidata ad una associazione cittadina (prima il ‘Comitato’ poi l’Ente e, quindi la ‘Pro Loco’. Un programma di massima della manifestazione è stato presentato dall’Assessore al Turismo, con le relative indicazioni presuntive di spesa.

I 150mila euro stanziati serviranno a fornire i contributi alle compagnie dei carristi per 100.000; 20mila verranno utilizzati per la pubblicità, oltre a 30mila per servizi tecnici audio e video e spese varie. E’ stato contestualmente approvato anche il programma di massima degli eventi collaterali, da finanziarsi con le risorse destinate al normale calendario manifestazioni, per una spesa presunta di 20.000 euro.

E’ previsto anche l’ingaggio, nel ruolo di ‘madrina’ della manifestazione, di Miss Italia 2019, la giovane Carolina Stramare. Prevista anche la presenza di bande musicali e majorettes mentre, tra le collaterali, è prevista anche la selezione locale per il concorso ‘Miss Italia 2020’, serie di tour e visite guidate di siti e monumenti cittadini ma anche spettacoli musicali.

L’organizzazione dell’edizione 2020 della ‘Battaglia di Fiori’ è stata affidata alla ‘Pro Loco Intemelia’ in collaborazione con i competenti uffici del Comune. La stessa potrà organizzare una lotteria, acquisire sponsorizzazioni, noleggio sedie, eventuale bigliettazione ed altre iniziative simili.