Sanremo: musica al mercato annonario, domani ultimo appuntamento dalle 10 alle 12

Domani, martedì 31 dicembre, dalle 10 alle 12, ultimo appuntamento concertistico dello Studio Sanremo Musica 2000 nel mercato annonario di Sanremo.



"Un sentito e doveroso grazie di cuore a tutti coloro che si sono prodigati per rendere questo mese del Seqson’s Greetings un periodo straordinario. - affermano dallo studio matuziano - In particolare all’amministrazione comunale e in speciale modo all’assessore al turismo Dott.A. Sindoni e a tutto il suo staff: una squadra che fortemente ha promosso quest’iniziativa e ha sostenuto l’avventura della musica, che va incontro alla cittadinanza, fin dagli esordi. Sono, inoltre, stati presenti in ogni nostra esibizione".



"La prof.Erica Martini vi invita quindi a finire l’anno tutti insieme con un concerto ricco di energia che vi preparerà alla gran serata del 31 con la potenza sempre espressiva e coinvolgente della musica live" - chiosano.