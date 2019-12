Sanremo: ieri sera successo di pubblico al Teatro Ariston per lo spettacolo del duo comico 'Pio e Amedeo' (Foto)

Grande successo di pubblico, ieri sera al Teatro Ariston di Sanremo, per il duo comico pugliese ‘Pio e Amedeo’, ospiti anche nella passata edizione del Festival.

La coppia foggiana è tornata ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston con lo spettacolo ‘La classe non è qua’ e la città, dove tra l’altro sono arrivati tantissimi turisti per festeggiare il Capodanno 2020, ha risposto molto bene come spesso capita alla ‘chiamata’ degli spettacoli targati Ariston.

Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo hanno portato in scena nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non sono mancati i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con ‘Emigratis’, ospiti e sorprese speciali.

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, formano un duo comico nato agli inizi del 2000. Non sono mancati tanti fan della coppia, attesa all’ingresso dell’Ariston, dove sono stati colti anche dall’obiettivo del nostro fotografo Tonino Bonomo.