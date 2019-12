Sanremo: grande attesa per il doppio spettacolo di Rocco Papaleo, teatro quasi esaurito (Intervista)

Grande spettacolo questa sera e domani al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con Rocco Papaleo, per la stagione teatrale della casa da gioco matuziana.

L'attore presenta il suo atteso live per festeggiare la fine del 2019 e l’arrivo del 2020. Due spettacoli per permettere a turisti e residenti di seguire l’intesa performance di un vero professionista dell’arte dell’intrattenimento e dell’espressione teatrale.

Un successo che si ripete, quello di Rocco Papaleo. Della sua umanità e della sua cifra artistica miscelate con leggerezza e ironia al cinema come nella musica e sul palco. D’altra parte il suo teatro-canzone è anche vita di memoria e movimento, realismo poetico e armoniosa sensualità. Note e parole con un ritmo che accarezza e poi sollecita, con garbo.

È una formula ‘magica’, quella di Rocco Papaleo. Che canta Sinatra, avvicina tutti alla potenza e agli orizzonti della musica, avvolge nel tepore del pane e frittata di sua madre che è la culla emotiva delle nostre specificità, si avventura a piedi per riappropriarsi del tempo, fa l’amore o guarda all’amore che se ne va, abbraccia i piaceri di Bertold Brecht fino al sublime messaggio della gentilezza. Uno spaccato di passionalità e di amore per la musica ed il teatro per un “Buon 2020” da ricordare.

Il teatro è praticamente esaurito per domani sera mentre qualche posto è rimasto per questa sera. Per prenotazioni ed informazioni: 0184 841176, 340 8926683 o 3519224160. La biglietteria è aperta al Casinò di Sanremo dalle 17 alle 19.