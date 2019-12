Primo weekend dell'anno con Marcello Prayer e il metodo mimico: dal 3 al 5 gennaio stage che fa parte del Corso Officina

Marcello Prayer, attore, regista, direttore artistico dell'Associazione culturale Teatro del Banchéro, sarà il protagonista, da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, dello stage "l’immagine tradita dal corpo intelligente", incontro/laboratorio sul metodo mimico di Orazio Costa Giovangigli, che fa parte del Corso Officina 2019-2020. La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione.

Il metodo mimico è fondato sull'ipotesi di una innata virtù presente nell'uomo e che rimane latente lungo tutta l’esistenza, manifestandosi solo in occasione di particolari stati emotivi. Il metodo è quindi una forma di preparazione dell'attore, e non solo.

La scuola Officina del Teatro del Banchéro offre la possibilità di imparare avendo come insegnanti solo ed esclusivamente attori, registi e scrittori professionisti. Tutti protagonisti del mondo del cinema, del teatro, nazionale e internazionale, che rendono questo spazio unico in provincia di Imperia. Sono offerti agli allievi diversi approcci, diversi metodi di formazione dell’attore, per aprire le persone a una diversa e più ampia visione del “mondo” del teatro.

Il Teatro del Banchéro è spettacolo, è scuola di teatro, è laboratorio di scrittura, è tanti altri laboratori, è il luogo di incontro per le persone che vogliono avvicinarsi alle arti performative, conoscerne i segreti, comprenderne i meccanismi.