Il Ponente Ligure sta preparando un primo week end del 2020 esplosivo

Ad Imperia 27° edizione della “Befana Imperiese” . Il 4 e 5 gennaio nelle vie del centro cittadino di Oneglia i negozi esporranno merce scontatissima oltre ad artigiani ed hobbisti. Domenica, isola pedonale con le vie del centro chiuse al traffico veicolare con bancarelle in strada ed area bimbi in piazza Bianchi con truccabimbi e laboratorio creativo.

Il 05 gennaio 29° edizione de “ La Befana Bordigotta” . Dalle ore 9.00 alle ore 20 isola pedonale in centro città e lungo l’Aurelia. Negozi aperti e bancarelle degli ambulanti con animazione musicale. A Bordighera anche un mercatino dei coltivatori diretti per festeggiare l’Olio Nuovo in via Roma a cura della CIA con “ La spesa in campagna”.