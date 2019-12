Diano Marina: dal 2 al 5 gennaio proseguono le iniziative per le feste di Capodanno al museo civico

Proseguono nei prossimi giorni le iniziative promosse dal Museo Civico di Diano Marina. Giovedì 2 gennaio, alle 10.30, è in programma una visita guidata al Museo, situato nell’ottocentesco Palazzo del Parco, nel cui percorso espositivo è possibile riscoprire la lunga e ricca storia del Golfo Dianese dalla prima frequentazione paleolitica all’età dei Liguri, dall’età romana, con a capo la mansio di San Bartolomeo al Mare e l’abitato del Lucus Bormani, fino ai protagonisti dianesi del Risorgimento, Nicolò Ardoino e Andrea Rossi, il “Pilota dei Mille”.

Venerdì 3 alle 10.30, è in programma un laboratorio didattico per i bambini; verrà organizzata nella Sezione Archeologica una “caccia al tesoro”, una simpatica e insolita occasione per fare scoprire la storia del nostro comprensorio in modo giocoso e divertente dove i partecipanti dovranno individuare reperti o aspetti legati alla vita degli antichi abitanti del golfo dianese illustrati nel percorso museale, risolvere quiz e indovinelli.

Sabato 4 alle 10.30, nuovo appuntamento Extra Omnes “Alla scoperta dell’Arte Sacra di Diano Marina”. Con ritrovo presso la Sezione Risorgimentale del Palazzo del Parco si potranno riscoprire alcune delle principali opere d’Arte Sacra legate della “città degli aranci”, una imperdibile opportunità per riscoprire l’importante, e spesso poco conosciuto, patrimonio artistico conservato nelle chiese, nelle cappelle e negli oratori del territorio.

Per tutto il periodo la Biblioteca Civica 'Novaro' esporrà una selezione di libri a soggetto natalizio per tutte le età. Tutti gli appuntamenti, ideati dello staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sono stati organizzati come di consueto in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dott. Ennio Pelazza e dalla Dirigente dott.ssa Cristina Cellone.